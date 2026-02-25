David Bowies Tochter Lexi erhebt schwere Vorwürfe

David Bowies Krebsdiagnose als Wendepunkt

Als ihr Vater 2014 die Diagnose Leberkrebs erhielt, habe Lexi nach eigenen Angaben ihren Tiefpunkt erreicht. Während Gleichaltrige in ihrem Umfeld aus Neugier mit Drogen und Alkohol experimentierten, sei ihr Konsum aus einer ganz anderen Motivation heraus entstanden. Sie habe nicht gefeiert, sondern sei vor ihrem Leben geflohen – vor ihren Gedanken und ihrer komplizierten Familie. Und sie habe allein getrunken und Drogen genommen, auch als für alle anderen die Party längst vorbei gewesen sei.