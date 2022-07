David Hasselhoff wird 70: In alter Frische verliebt in Deutschland

Bis 2001 spielte er den Bademeister, der längst einen Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood hatte. Am Schluss war er in Deutschland populärer als in den USA. Das lag nicht zuletzt am Berliner Musikproduzenten Jack White. Dessen Schwiegermutter hatte David Hasselhoff in einer deutschen TV-Show im Duett mit Harald Juhnke (1929-2005) singen gehört und ihn weiterempfohlen. Und Jack White hatte noch einen Song von 1978 («Auf der Strasse nach Süden») in der Schublade...