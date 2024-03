David Hasselhoffs «Baywatch»-Badehose hängt jetzt in deutschem Museum

Sie ist wohl eine der berühmtesten Badehosen der Welt: David Hasselhoffs (71) rote Shorts aus der Kultserie «Baywatch». Schon bald kann man das Teil in einem Museum in Deutschland begutachten. Das BikiniARTmuseum in Bad Rappenau in Baden–Württemberg hat die originale Badehose aus den 1990er Jahren, signiert von Hasselhoff, für 3.000 US–Dollar ersteigert.