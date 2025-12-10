David Letterman lobt Jimmy Kimmel als «Anführer des Widerstands»

Wenn Jimmy Kimmel (58) seinen früheren Late–Night–Kollegen David Letterman (78) in seiner Show «Jimmy Kimmel Live!» zu Gast hat, wird es immer eine besondere Sendung. Letterman ist seit Jugendtagen Kimmels grösstes Idol – zum 16. Geburtstag stand der Name von Lettermans Sendung auf seinem Kuchen, und als Teenager trug er stolz eine Jacke der Show. Mehr als einmal kämpfte Kimmel bereits mit den Tränen, wenn er über die Bedeutung sprach, die Letterman und dessen Vermächtnis für ihn haben.