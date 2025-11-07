David Schumacher und Vivien Keszthelyi haben sich verlobt

«Sie hat Ja gesagt»

Hunderte roter Rosenblätter im Sand, ein kunstvoll arrangiertes Blumenherz und ein leuchtender Schriftzug mit den Worten «Marry Me» (auf Deutsch: «Heirate mich!») bildeten die Kulisse für den grossen Moment, wie aus einem Instagram–Post Schumachers hervorgeht. «Sie hat Ja gesagt. Der Ozean war Zeuge unserer Liebe, und der Sonnenuntergang besiegelte unser Versprechen», schreibt der Frischverlobte zu Bildern des Heiratsantrags. Vivien veröffentlichte in einer Instagram–Story auf ihrem Profil auch ein Foto vom Kniefall selbst. Darauf ist zu erkennen, wie David eine türkisfarbene Schatulle in der Hand hält und ihr die alles entscheidende Frage stellt.