Deftig und vegetarisch: In drei Rezepten durch Indien

Indiens Küche ist ein Fest für die Sinne – farbenprächtig, würzig und voller Vielfalt. In ihrem neuen Kochbuch «Deftig Vegetarisch Indien» (Becker Joest Volk Verlag) entführt die Autorin und Foodstylistin Anne–Katrin Weber in die Wiege der vegetarischen Kochkunst. Für ihre Rezepte reiste sie quer über den Subkontinent, liess sich von Streetfood–Ständen, Familienküchen und Gewürzmärkten inspirieren. Drei Rezepte, die zeigen, wie deftig die indische Küche ganz ohne Fleisch sein kann, gibt es hier.