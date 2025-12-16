Deichkind-Mitbegründer Malte Pittner ist tot

Erfolge mit Texas Lightning und in der Werbung

Nach seinem Ausstieg bei Deichkind setzte Pittner seine musikalische Laufbahn fort. Er schloss sich 2009 der Country–Band Texas Lightning (seit 1996) um Olli Dittrich (69) an und feierte auch dort Erfolge. Darüber hinaus machte er sich einen Namen in der Werbebranche, wie die Band in ihrem Statement erwähnt.