Demenz-Drama um «Praxis Bülowbogen»-Star Anita Kupsch

Diese Nachricht berührt viele Fans: Die einst so quirlige und aktive Schauspielerin Anita Kupsch ist schwer an Demenz erkrankt. Die 84–Jährige, die am 18. Mai ihren 85. Geburtstag feiert, ist nicht mehr in der Lage, ihren Alltag alleine zu bewältigen, erinnert sich kaum an zurückliegende Rollen und verliert zunehmend die Fähigkeit, sich mit ihrem Ehemann Klaus–Detlef Krahn (79) richtig zu unterhalten.