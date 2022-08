Demi Lovato wird 30: Paris Hilton und Co. gratulieren zum Geburtstag

Dazu schrieb sie: «Alles Gute zum Geburtstag. Ich sende dir an deinem besonderen Tag so viel Liebe. Du bist echt, du bist freundlich, aufrichtig, stark und innerlich wie äusserlich schön.» Die beiden würden sich seit Lovatos 15. Lebensjahr kennen, schreibt die 41-Jährige an ihre Freundin gerichtet. Sie habe so viel durchgemacht und sei unglaublich stark. «Ich bin so stolz auf dich und alles, was du tust und wofür du stehst.» Lovato sei eine Inspiration für Hilton und so viele andere. «Danke, dass du immer eine so wahre und treue Freundin bist.»