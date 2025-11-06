Demi Moore besucht Benefizveranstaltung für Ex-Mann Bruce Willis

Wenige Wochen vor der Veranstaltung zugunsten an Demenz erkrankter Menschen meldete sich Bruce Willis' Ehefrau Emma Heming Willis mit einer herzzerreissenden Nachricht. Sie berichtete, wie ihre beiden kleinen Töchter mit dem sich verschlechternden Gesundheitszustand ihres Vaters zurechtkommen. Bei «Vogue Australia» sagte sie: «Ich denke, sie schlagen sich den Umständen entsprechend gut, aber es ist schwierig. Sie trauern, sie vermissen ihren Vater so sehr. Er verpasst wichtige Meilensteine, das ist schwer für sie ». Sie fügte hinzu: «Ich weiss nicht, ob meine Kinder sich jemals wieder erholen werden, aber sie lernen daraus, und ich auch.»