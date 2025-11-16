Demi Moore: «Frauen kommen mit dem Alter aus der Mode»

Billy Bob Thorntons Zwangsstörung

Billy Bob Thornton: "Ich habe eine Zwangsstörung und bin Legastheniker. Ich sehe Wörter in Einheiten. Ich kann mir einen Paragraphen ansehen und Ihnen sagen, was darin steht. Und das kommt nur daher, dass ich das wegen meiner Zwangsstörung schon mein ganzes Leben lang mache. Es gibt bestimmte Buchstaben und Wörter, die nicht am Ende stehen dürfen, zum Beispiel. Es ist wie eine dieser seltsamen Sachen aus Science–Fiction–Filmen wo ein Roboter sich umschaut und den ganzen Raum und all das sehen kann.