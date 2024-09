Demi Moore gibt Gesundheits-Update zu Ex-Mann Bruce Willis

Erinnerungen an eine bestimmte Film–Szene

Bei ihrem Auftritt in der «Drew Barrymore Show» am 13. September schwelgten Demi Moore und Gastgeberin Drew Barrymore (49) laut «People» in Erinnerungen an ihre gemeinsame Zeit bei der Arbeit an «Drei Engel für Charlie – Volle Power» aus dem Jahr 2003. Die Moderatorin erinnerte Moore an Bruce Willis‹ kleine Rolle am Anfang des Films. «Als wir ›Drei Engel für Charlie' drehten, kam Bruce und spielte mit, er eröffnet den Film, und wir durften mit ihm arbeiten», sagte Barrymore, und Moore gab zu: «Das hatte ich völlig vergessen.»