Denim war gestern: Diesen Sommer tragen Fashionistas Boxershorts

Glitzerndes Fashion–Statement

Der Sommer 2025 steht ganz im Zeichen von Pastelltönen. Klar, dass auch Boxershorts in Buttergelb, Puderrosa, Flieder und Co. angesagt sind. Für ein modisches Upgrade sorgen Pailletten, die die Shorts in der Sonne zum Funkeln bringen. Ein Tanktop und eine Tote Bag machen daraus einen perfekten Look für einen Tag am See oder im Park. Wird es zu frisch, schafft ein leichter Pulli Abhilfe.