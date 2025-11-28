Dennis Diekmeiers Tochter: Therapie gegen Krebs schlägt endlich an

Auf Instagram teilte ihre Mutter Dana Diekmeier die frohe Botschaft: «Heute ist der beste Tag in diesem Jahr. Der Therapieversuch, wegen dem wir in Würzburg waren, hat bei Delani angeschlagen. Mitte Dezember wird sie dort stationär aufgenommen und behandelt.» Ein Erfolg, den die Familie dringend gebraucht hat, wie Diekmeier weiter klarstellt: «Die Chancen standen mal wieder nicht gut, aber Delani ist und bleibt ein Wunder und endlich gab es mal gute Nachrichten.»