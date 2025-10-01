Dennis Lodi über das «Sommerhaus»: «Für mich war es eine harte Zeit»

Dennis Lodi wohnt bereits mit seiner Freundin zusammen

Im April dieses Jahres machten Dennis Lodi und Tara Tabitha ihre Beziehung öffentlich. Mittlerweile lebt der 30–Jährige sogar bei seiner Partnerin in Wien. «Tara hat ein grosses Herz. [...] Jeden Morgen macht sie mir Frühstück. [...] Sie ist immer für mich da. [...] Sie denkt immer weiter. [...] Sie ist sehr intelligent, bei ihr ist mehr. Das ist gut so», schwärmt Lodi von seiner Partnerin.