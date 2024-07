Dennis und Benni Wolter: Neues Zuhause für ihr «World Wide Wohnzimmer»

Die Unterhaltungsshow wird mit neuen Folgen ab Donnerstag, 15. August und danach immer montags, mittwochs und freitags auf dem Streamingdienst Joyn zu sehen sein. Joyn spricht in einer Mitteilung von einer «langfristigen Zusammenarbeit» mit den Zwillingen und Entertainern und kündigt 156 Folgen an. Das neue Wohnzimmer sei bereits eingerichtet. In einem Statement erklären Dennis und Benni Wolter: «Das ‹World Wide Wohnzimmer› ist endlich Zuhause: Im Home of Entertainment! Wir packen gerade unsere beliebtesten Formate und nagelneue Ideen aus den Umzugskartons und freuen uns sehr auf die feierliche Eröffnung am 15. August.»