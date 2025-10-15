Dennis und Dana Diekmeier: Krebskranke Tochter auf Intensivstation

Mit einer Spendenaktion für das Deutsche Krebsforschungszentrum will die Familie zudem einen Beitrag zur Förderung der Krebsforschung leisten, «damit bessere Therapien, frühere Diagnosen und hoffentlich eines Tages mehr Menschen geheilt werden können». Zu der Aktion erklärt das Paar: «Unsere Tochter ist mit 14 Jahren an einem sehr seltenen und aggressiven Krebs erkrankt. Wir merken nun, über sechs Monate nach der Diagnose, dass es bei der Forschung für viele seltene Krankheiten einfach am Geld fehlt. Dies würden wir gerne ändern und brauchen dafür eure Hilfe. Wenn jeder nur ein paar Euro spendet, können sicher bald mehr Menschen geheilt werden und haben eine Chance zu überleben.»