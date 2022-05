Depeche-Mode-Keyboarder Andy Fletcher ist gestorben

Fletcher gründete die Band, deren Name an das französische Modemagazin «Dépêche Mode» angelehnt ist und die zu den erfolgreichsten Bands der Welt zählt, Ende der 70er Jahre in seiner Heimat Basildon mit. Die erste Single «Dreaming of Me» erschien 1981. Später landeten sie Hits wie «Enjoy The Silence», «Personal Jesus», «New Life», «Just Can't Get Enough» oder «Wrong». Weltweit verkauften sie über 100 Millionen Tonträger.