Depeche Mode stellen neuen Rekord in den Charts auf

Der Weihnachts–Ansturm ist in den Single–Charts noch massiver als bei den Alben: Insgesamt 50 Lieder rund um das Fest haben sich in die Charts gedrängt. In den Top 20 können sich nur zwei Titel gegen diese Übermacht behaupten: Taylor Swift behauptet sich mit «The Fate Of Ophelia» auf Platz drei, während «Golden» aus dem «KPop Demon Hunters»–Soundtrack auf Position 15 landet.