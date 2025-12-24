Der «Bares für Rares»-Weihnachtsabend - mit Horst Lichter und Freunden

Wer den Abend nicht vor dem Fernseher verbringen kann oder möchte, hat Glück: Die Sendung steht bereits am Ausstrahlungstag ab 18 Uhr in der ZDF–Mediathek zum Abruf bereit – und bleibt dort bis zum 24. Juni 2026 verfügbar. Eine willkommene Option für alle, die das Weihnachtsfest zunächst im Kreis ihrer eigenen Familie geniessen wollen.