«Der Brutalist»: Die Wiederauferstehung des Adrien Brody - samt Oscar?

So oder so ist allein die diesjährige Nominierung für das Drama «Der Brutalist» (insgesamt zehn Nominierungen) von Brady Corbet (36) ein gigantischer Fingerzeig von und für Brody. Denn nach seinem glorreichen Abend am 23. März 2003 schien ihn der gefürchtete Oscar–Fluch mit voller Wucht getroffen zu haben. Soll heissen: In der Folgezeit seiner Auszeichnung war er zwar in zahlreichen Filmen zu sehen, stets stand er dabei aber im Schatten seiner eigenen Oscar–Leistung. Dass er etwa in M. Night Shyamalans (54) «The Village» oder Peter Jacksons «King Kong» mitgewirkt hat, dürfte vielen Filmfans gar nicht mehr bewusst gewesen sein.