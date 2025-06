Der ehemalige Privatsekretär von Diana und Charles ist tot

1991 trat er als Privatsekretär wieder zurück

Ein Höfling, der im 2022 erschienenen Buch «Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown» von Valentine Low zitiert wird, sagte, das «grundlegende» Problem sei gewesen, dass Airy «nicht hineinpasste». Low beschreibt detailliert, wie frustriert Airy über die zunehmende Kluft zwischen den jeweiligen Angestellten von Charles und Diana war, als die Spannungen in ihrer Ehe zunahmen. Ein Zeitgenosse beschrieb ihn als «überhaupt nicht passend» und «völlig von einem anderen Planeten». «Er war sehr charmant, sehr vornehm, sehr Household Cavalry. Aber er war sehr naiv, was die Funktionsweise der Welt da draussen angeht.»