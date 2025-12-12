«Der Elektriker»: So wird der neue Wien-«Tatort»

Welche Rolle spielt Filipovics Tochter (Gabriela García–Vargas, 33)? Und könnte ein unerkannter «Todesengel» im Heim sein Unwesen treiben? Auch der vorbestrafte Fusspfleger und Kriegsveteran Ivica (Aleksandar Petrovic) gerät ins Blickfeld der Polizei. Um nachzuvollziehen, was sich in den chaotischen Minuten tatsächlich abspielte, dringen die Ermittler in die verborgenen Geschichten der Bewohner ein. Die elegante Anna (Elfriede Schüsseleder, 74) und der schlagfertige Ex–Oberkellner Fritz (Johannes Silberschneider, 66) steuern bereitwillig Hinweise und Andeutungen bei. Zudem muss Eisner sich mit einer charmanten Patientin (Martina Spitzer, 63) auseinandersetzen, zu der er eine Vergangenheit hat, die er Bibi lieber verschweigen würde. Erst als klar wird, wer im Heim noch alte Rechnungen offen hat, finden die beiden den entscheidenden Zugang zur Lösung des Falls...