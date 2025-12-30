Der Graf von Unheilig verletzt sich erneut auf der Bühne

Der Graf hatte bereits im November einen Bühnenunfall im ausverkauften Haus Auensee in Leipzig, wo er das erste Unheilig–Konzert nach fast zehn Jahren Pause spielte. Der Musiker stolperte über einen Lautsprecher auf der Bühne, verlor das Gleichgewicht und stürzte kopfüber nach vorne in eine Absperrung. Rettungskräfte versorgten ihn anschliessend. Statt das Konzert abzubrechen, spielte der Graf tapfer weiter. Sein Management bestätigte später, dass er direkt im Anschluss in ein Leipziger Krankenhaus gebracht wurde und der Sänger gab Entwarnung für die weiteren Shows.