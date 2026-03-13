Der Graf von Unheilig: Warum er heute offen über seine Frau spricht

«Mein Löwe» haben Sie Ihrer mittlerweile verstorbenen Mutter gewidmet. Handelt «Du bist meine Heimat» von Ihrer Frau?

Der Graf: Ja. Wir haben uns mit fünf Jahren im Familienurlaub am Bodensee kennengelernt. Wir haben eine Woche lang zusammen gespielt, und als sie abreiste, sagte ich zu meiner Mutter: «Wenn ich gross bin, heirate ich sie.» Und so kam es. Früher habe ich nie über sie gesprochen, das habe ich eher versteckt – und das war rückblickend nicht gut, das hat mir nicht gutgetan. Sie hatte da nie ein Problem mit. Aber ich habe ihr so viel zu verdanken, und das möchte ich auch sagen dürfen. Jetzt ist sie auf Tour immer mit dabei, was mir sehr hilft. Ich liebe meine Kollegen, aber auf Tour redet man ständig über Technik, Sound oder Organisation. Dann ist es schön, den Menschen, den man liebt, einfach umarmen zu können und mal über etwas anderes zu sprechen.