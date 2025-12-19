«Der kleine Lord» im TV: Wie geht es Ricky Schroder heute?

Wie lebt Ricky Schroder heute?

Heute ist Ricky Schroder Mitte fünfzig, lebt in den USA und spielt in Hollywood faktisch keine Rolle mehr, da grössere Rollenangebote ausbleiben. Statt auf roten Teppichen tritt er vor allem über Social Media in Erscheinung, wo er seine politischen und religiösen Überzeugungen sowie patriotische Botschaften teilt.​ In seinem jüngsten Post zeigt er sich mit eingegipster linker Hand auf seinem Farmgelände, wo er Kühe züchtet – die Verletzung stamme von einem der Kälber, erzählt er und liest Passagen aus der Bibel vor.