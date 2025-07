«Der letzte Bulle»-Fortsetzung: Jetzt steht der Startzeitraum fest

Henning Baum ermittelt weiter

Die Krimiserie «Der letzte Bulle» lief ursprünglich zwischen 2010 und 2014 im TV. In 60 Folgen ermittelte Baum als aus der Zeit gefallener, kerniger Brisgau. Auch in anderen Ländern wie Frankreich oder Italien wurde das Erfolgsformat ausgestrahlt. Ein von «Blood Red Sky»–Regisseur Peter Thorwarth (54) inszenierter Kinofilm erzählte 2019 die Geschichte mit Baum in der Hauptrolle nochmals.