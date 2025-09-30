«Der letzte Bulle»: Starttermin in Sat.1 steht jetzt auch fest

Vertraute Rollen mit Entwicklungspotenzial

«Es gibt wohl kaum eine Figur, die ich je gespielt habe, die so viele unterschiedliche Facetten zeigen kann, wie Mick Brisgau», freut sich Henning Baum in einem Statement über sein Comeback. «Ich kann nicht genau sagen, wie viel DNA von mir selbst in der Rolle steckt. Da muss ich ein bisschen den Mantel des Schweigens darüberbreiten, aber ich liebe die Figur wirklich und habe sie schon immer gerne mit Leben gefüllt.» Deshalb sei es sehr spannend, nach so langer Zeit wieder in Micks Essener Revier zurückzukehren. Es fühle sich weder fremd an, «noch ist es so, als hätte man gestern erst Staffel fünf abgedreht», fügt der Schauspieler an. «Das Interessante ist, dass wir alle unsere Rollen in gereifter Form wiederentdecken und eine Entwicklung feststellen. Dazu kommt die Vertrautheit. Es ist schön, dass das so geblieben ist.»