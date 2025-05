Der neue Papst im Porträt: Wissenswertes rund um Leo XIV.

So wuchs Robert Francis Prevost in den USA auf

Geboren wurde Prevost am 14. September 1955 in Chicago. Dort wuchs er zusammen mit seinen älteren Geschwistern Louis und John Prevost auf. Seine Eltern, Louis und Mildred Prevost, arbeiteten als Schulleiter und Bibliothekarin. Schon als Kind habe der heutige Papst am liebsten Priester gespielt und Messen abgehalten, berichteten seine Brüder kurz nach seiner Ernennung im Interview mit US–Medien. Später studierte Robert Francis Prevost Mathematik und Philosophie sowie Theologie. In Rom promovierte er 1987 in Kirchenrecht an der Päpstlichen Universität Heiliger Thomas von Aquin.