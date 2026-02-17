«Der Pate»-Stars Al Pacino und Robert De Niro trauern um Robert Duvall

Al Pacino bekundet: «Ich werde ihn vermissen»

«Es war mir eine Ehre, mit Robert Duvall zusammengearbeitet zu haben», erklärte Al Pacino in einer Stellungnahme gegenüber «The Hollywood Reporter». Er spielte an der Seite des verstorbenen Darstellers in «Der Pate» (1972) und «Der Pate II» (1974). Pacino verkörperte Michael, den Erben der Corleone–Familie, während Duvall als Tom Hagen, sein Anwalt und Vertrauter, zu sehen war. Der 85–Jährige erinnerte weiter: «Er war ein geborener Schauspieler, wie man so schön sagt. Seine Verbindung zum Schauspiel, sein Verständnis und sein phänomenales Talent werden unvergessen bleiben. Ich werde ihn vermissen.»