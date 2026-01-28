Der Schlagerstar ist verletzt: Roland Kaiser muss Auftritt absagen

Mit dem 55–Jährigen ziehe «im besten Sinn» ein Hauch Tirol in die Wiener Hofburg ein, erklärt der Wirtschaftsbund laut der «Kronen Zeitung» über DJ Ötzi, der gerade auch mit seiner Gipfeltour unterwegs ist: «Seit Jahrzehnten zählt er zu den prägendsten Entertainern im deutschsprachigen Raum», schwärmen die Veranstalter des Balls der Wiener Wirtschaft weiter über ihren prominenten Ersatz.