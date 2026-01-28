Der Schlagerstar ist verletzt: Roland Kaiser muss Auftritt absagen

Der Ball der Wiener Wirtschaft wird am Freitag ohne den geplanten Auftritt von Roland Kaiser (73) stattfinden. Der Schlagerstar musste den Termin bei der Veranstaltung absagen, wie unter anderem auf Instagram zu lesen ist.
Dort heisst es, der 73–Jährige habe sich eine Bänderverletzung am Bein zugezogen. Auf ärztlichen Rat soll sich der Sänger in den kommenden Wochen schonen. Wie «kurier.at» unter Berufung auf das Management des Musikstars berichtet, bedauere Roland Kaiser seine Absage sehr «und bittet um Verständnis».
DJ Ötzi springt ein
Einen Ersatz haben die Veranstalter des jährlichen Gesellschaftsereignisses in der Wiener Hofburg für die Mitternachtseinlage aber bereits gefunden: «DJ Ötzi übernimmt als neuer Star–Act und bringt die Hofburg zum Beben», wird in dem Instagram–Beitrag weiter verkündet.
Mit dem 55–Jährigen ziehe «im besten Sinn» ein Hauch Tirol in die Wiener Hofburg ein, erklärt der Wirtschaftsbund laut der «Kronen Zeitung» über DJ Ötzi, der gerade auch mit seiner Gipfeltour unterwegs ist: «Seit Jahrzehnten zählt er zu den prägendsten Entertainern im deutschsprachigen Raum», schwärmen die Veranstalter des Balls der Wiener Wirtschaft weiter über ihren prominenten Ersatz.