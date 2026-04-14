«Der Teufel trägt Prada 2»: Weltpremiere aus New York wird gestreamt

Mit Spannung warten viele Fans auf «Der Teufel trägt Prada 2» und damit die Rückkehr der Figuren Miranda Priestly und Andy Sachs 20 Jahre nach dem Original. Bevor der Film mit den Hauptdarstellerinnen Meryl Streep (67) und Anne Hathaway (43) am 30. April in die deutschen Kinos kommt, steigt am Montag, 20. April, um 17:30 Uhr Ortszeit die offizielle Weltpremiere in New York. Und Interessierte haben die Möglichkeit, live dabei zu sein.