«Der Tiger» auf Prime Video: Das zeichnet den Antikriegsfilm aus

Gleichzeitig, das wird schnell klar, kann die fünfköpfige Besatzung des Tiger–Panzers nicht erwarten, jemals heil zurückzukehren. Die Männer werden verfolgt von Schuldgefühlen ob der Gräueltaten, die sie selbst auf Hitlers Vernichtungsfeldzug in der Sowjetunion schon begangen haben. Und im unwahrscheinlichen Fall, dass sie ihre Mission überleben sollten, wartet zuhause auch nicht mehr die ihnen vertraute Welt auf ihre Rückkehr. Denn ihre Familienmitglieder sind bei Luftangriffen schon ums Leben gekommen. Die idyllische, friedliche Welt, die sie vor dem Krieg einmal kannten, gibt es nicht mehr.