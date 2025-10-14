Designer verrät: Meghan hat sich selbst zur Fashion Week eingeladen

Balenciaga–Designer Pierpaolo Piccioli (58) hat dafür gesorgt, dass der Auftritt von Herzogin Meghan (44) in Paris zur Überraschung wird. Der Modeschöpfer verriet nun auch, dass die 44–Jährige sich selbst zu seiner Show auf der Fashion Week eingeladen hat. «Meghan und ich haben uns vor einigen Jahren kennengelernt und schreiben uns seitdem», sagte der 58–Jährige gegenüber «The Cut». «Sie hat sich gemeldet und gesagt, dass sie gerne zur Show kommen würde.»