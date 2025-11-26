Designerkleid geklaut? Herzogin Meghan weist Vorwürfe zurück

Netflix–Special startet am 3. Dezember

Während ihrer Zeit als arbeitendes Mitglied der königlichen Familie durfte Meghan keine Kleidung als Geschenk annehmen. In den Monaten vor ihrer Hochzeit 2018 bezahlte sie ihre Garderobe selbst, danach erhielt sie ein Kleiderbudget für offizielle Termine. In einem Interview für «The Jamie Kern Lima Show» im April dieses Jahres sprach Meghan darüber, wie bewusst sie ihre Kleidung auswählt. Sie trage gerne kleinere Marken und von Frauen gegründete Labels, um diese zu unterstützen. Gerade in Zeiten, in denen sie öffentlich nicht sprechen konnte, sei Mode ein Weg gewesen, sich auszudrücken.