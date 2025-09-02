Designerstücke mit Geschichte: Promi-Damen öffnen ihren Kleiderschrank

Ihr bis heute teuerstes Designerstück ist eine schwarze Trio–Bag von Celine. «Ich bin ungefähr ein halbes Jahr immer wieder in den Store gegangen und hab‹ hin und her überlegt, ob ich so viel Geld für eine Tasche ausgeben möchte, bis ein Freund damals zu mir meinte: ›Du hast so viel gearbeitet in diesem Jahr, jetzt gönn‹ dir auch mal was!› Die Tasche trage ich seit über acht Jahren fast täglich mit mir und sie macht mir immer eine gute Laune», freut sich die Moderatorin.