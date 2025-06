Désirée Nick: «Als Schauspielerin bin ich völlig uneitel»

Liebesgeschichte auf Sächsisch

Besonders gereizt habe sie an der Gastrolle in der beliebten Vorabendserie aber, dass sie auf Sächsisch spielen durfte – «und noch dazu eine Liebesgeschichte». Christels Partner Alfons, der von dem früheren «Dahoam is Dahoam»–Star Horst Kummeth (68) verkörpert wird, spielt in der Geschichte auch eine wichtige Rolle. Er möchte sie nach ihrer Operation am Handgelenk besuchen, doch sie schickt ihn einfach weg, was den armen Kerl irritiert und verletzt zurücklässt.