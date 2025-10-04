Detox nach zwei Wochen Wiesn: So kommt der Körper wieder in Schwung

Haut und Haare pflegen

Alkohol, fettige Speisen und wenig Schlaf belasten auch Haut und Haare stark. Hier hilft ein gezieltes Pflegeprogramm: Morgens und abends das Gesicht sanft reinigen und täglich eine Feuchtigkeitscreme mit Hyaluron oder Aloe vera auftragen. Ein bis zwei Mal pro Woche ein mildes Peeling oder eine Tonerde–Maske verwenden, an anderen Tagen eine feuchtigkeitsspendende Maske.