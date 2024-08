Deutsche Oscar-Hoffnung ist «Die Saat des heiligen Feigenbaums»

Der Fahrplan für die Oscars

Die 97. Academy Awards werden am 2. März 2025 in Los Angeles verliehen. Angaben von German Films zufolge wird die zuständige Academy of Motion Picture Arts and Sciences voraussichtlich Anfang November eine Liste mit allen Titeln veröffentlichen, die in der Kategorie «Bester internationaler Spielfilm» eingereicht wurden. Eine sogenannte Shortlist mit insgesamt 15 Titeln soll dann Mitte Dezember herausgegeben werden. Fünf Filme werden aus dieser Shortlist gewählt und für den Auslands–Oscar nominiert. Die Entscheidung soll Mitte Januar bekanntgegeben werden.