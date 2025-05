Deutscher Filmpreis: «September 5» räumt neun Preise ab

Als bester männlicher Nebendarsteller wurde Godehard Giese ausgezeichnet, der in «Sad Jokes» zu sehen ist. Der beste Dokumentarfilm ist «Petra Kelly – Act Now» geworden, die Lola für den besten Kinderfilm bekam «Akiko, der fliegende Affe». Der Ehrenpreis ging dieses Jahr an Casting–Direktorin An Dorthe Braker. Sie fand etwa die richtige Besetzung für Filme wie «Der Untergang», «Lola Rennt» und «Der Baader Meinhof Komplex». Durch den an vielen Stellen politischen und emotionalen Abend führte Christian Friedel als Moderator.