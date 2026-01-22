Deutscher Oscar-Beitrag «In die Sonne schauen» geht leer aus

Der Film, der von vier Frauen erzählt, die in verschiedenen Epochen auf einem Bauernhof in der Altmark mit Traumata und Sehnsüchten kämpfen, galt nach seiner Aufnahme in die 15 Titel umfassende Shortlist im Dezember als heisser Kandidat. Die Fachjury von German Films hatte das Werk im Sommer 2025 als deutschen Beitrag ausgewählt und dessen «seltene Dringlichkeit» und «poetische Kraft» gelobt. Doch in der finalen Abstimmungsrunde der Academy–Mitglieder reichte es nicht für einen Platz im Finale.