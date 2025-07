«Dexter: Wiedererwachen»: Michael C. Halls Rückkehr als Serienmörder

Nicht so leicht totzukriegen

Auch in «Dexter: Wiedererwachen» schlüpft Michael C. Hall wieder in seine Paraderolle. So fatal wie zunächst angenommen war der Gewehrschuss also nicht. Neben dem Titel der Serie deutet das auch der Name der ersten Episode an: «A Beating Heart...», also «Ein schlagendes Herz...». Die Handlung wird also unmittelbar an das Finale von «New Blood» ansetzen, statt die Einöde wählt Dexter dieses Mal das genaue Gegenteil als sein neues Jagdrevier: New York City.