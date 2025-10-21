Dezenter Glamour: Jennifer Lawrence strahlt bei Premiere in Rom

Der Film wurde bereits im Mai bei den Internationalen Filmfestspielen von Cannes uraufgeführt und mit Standing Ovations gefeiert. Für Jennifer Lawrence, selbst zweifache Mutter, war die Rolle eine tiefgehende und emotionale Erfahrung. In Cannes sprach sie offen über das «extrem isolierende Gefühl», das viele Frauen nach der Geburt empfinden, und darüber, wie schwierig es für sie war, zwischen ihren eigenen Emotionen und denen ihrer Figur zu unterscheiden.