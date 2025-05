DFB-Pokalfinale im Stream und TV: So sind Sie live dabei

Wann startet die Übertragung?

Das voraussichtlich denkwürdige Spiel soll am Samstag um 20:00 Uhr angepfiffen werden. Das ZDF wird das Endspiel live im Free–TV übertragen. Anstoss in Sachen Berichterstattung ist jedoch bereits um 19:25 Uhr. Für den Sender führt Katrin Müller–Hohenstein (59) als Moderatorin durch die Übertragung. Als Experten zugegen sind die Fussballprofis Per Mertesacker (40) und Christoph Kramer (34), beide Weltmeister von 2014. Kommentieren wird Gari Paubandt. Das aktuelle «heute journal» wird in der Halbzeitpause gegen 20:45 Uhr gezeigt. Über die ZDF–Mediathek beziehungsweise «sportstudio.de» ist die Begegnung auch per Stream abrufbar.