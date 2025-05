Diagnose Altershirndruck: Billy Joel sagt alle Konzerte ab

«Die aktuelle Tournee wird um vier Monate verschoben, damit er sich von einer kürzlich erfolgten Operation erholen und sich unter Aufsicht seiner Ärzte einer Physiotherapie unterziehen kann», hiess es bereits in einem Statement im März. Um welches «medizinische Problem» es sich genau handelte, war damals noch nicht mitgeteilt worden. «Ich bedauere die Verschiebung der Shows, aber meine Gesundheit muss an erster Stelle stehen. Ich freue mich darauf, wieder auf der Bühne zu stehen und die Freude an der Live–Musik mit unseren fantastischen Fans zu teilen. Vielen Dank für Ihr Verständnis», liess Joel ausrichten.