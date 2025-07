Diane Kruger und Penélope Cruz: Viel Stoff zum Start der Couture-Week

«Traum von einem Kleid»

Diane Kruger posierte in einem langen, elfenbeinfarbenen Kleid für die Fotografen, das sehr viel Stoff aufwies. Es bestand aus mehreren Lagen, langen Ärmeln und einem Kragen. Dazu hatte sie ihre blonden Haare offen gestylt, die Lippen leuchteten in einem kräftigen rot. Die gebürtige Deutsche postete auch auf ihrem Instagram–Account zwei Aufnahmen von dem Look und bedankte sich beim Label Alberta Ferretti für «diesen Traum von einem Kleid». Sie fügte hinzu: «Ein Sommerball im Louvre ... was für ein Glück, dass ich dabei sein durfte.»