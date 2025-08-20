Dick Brave feiert bei der «Giovanni Zarrella Show» sein Comeback

Abenteuerliche Jahre abseits der Bühne

Wie die «Bild»–Zeitung weiter meldet, habe Sashas Rockabilly–Zwilling während seiner Auszeit vieles abseits der Musik ausprobiert. «Ich war Stuntman mit einem Motorrad in einer Stunt–Show, habe als Cowboy auf einer Farm gearbeitet, war aber auch auf einer Alm und habe eigenen Käse hergestellt», wird er zitiert. Das sei alles sehr aufregend gewesen, aber am Ende habe er festgestellt, dass ihn nichts so sehr erfülle wie die Musik – «deshalb bin ich jetzt zurück». Ein neues Foto zeigt den Musiker mit charakteristischer Haartolle und im rosa Vegas–Shirt vor einer Musicbox.