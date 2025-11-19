Dick Van Dyke wäre um ein Haar Sean Connerys Bond-Nachfolger geworden

Stattdessen freute sich ein Australier

Letztendlich kostete ihn dieser Witz aber nicht den prestigeträchtigen Part, führte Van Dyke in dem Gespräch weiter aus. Vielmehr habe er sich später bewusst dagegen entschieden, weil die Rolle als 007 seiner Meinung nach zu sehr von seiner sonstigen, in der Regel familienfreundlichen Arbeit als Schauspieler abgewichen wäre. Das Publikum hätte ihn daher gar nicht als neuen Bond akzeptiert, mutmasst der Star.