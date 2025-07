Dicke Knöchel und blaue Flecken: Daran leidet Donald Trump

Fotos des Präsidenten beim Finale der FIFA Klub–Weltmeisterschaft in New Jersey am Wochenende hatten ihn mit deutlich geschwollenen Knöcheln gezeigt, was Spekulationen über die Ursache anheizte. Der Arzt des Präsidenten sagte, Donald Trump sei von der medizinischen Abteilung des Weissen Hauses «aus Vorsicht» gründlich untersucht worden, nachdem er die Schwellungen in den Wochen zuvor schon festgestellt hatte.